Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:23 — REGNUM Срыв конкурса на строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — не повод истерить. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев, передаёт ЕАН.

На аукцион в очередной раз не заявилось ни одного исполнителя.

По словам градоначальника, проектом интересовались небольшие компании, которые потом либо отказывались сами, либо им давали «стоп» чиновники. Нужно выбрать надёжного строителя, «а не истерить по каждому поводу», сказал Пинаев.

Возможно, власти заключат контракт с единственным поставщиком, если ситуация не сдвинется с мёртвой точки, добавил мэр.

Напомним, мост через городской пруд обещают построить к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в 2022 году. Стоимость объекта оценивается в 4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле продлили аукцион на строительство моста