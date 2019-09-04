Москва, , 16:05 — REGNUM Дефляция на 0,1% зафиксирована в России на неделе с 27 августа по 2 сентября 2019 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Индекс потребительских цен составил 99,9% по сравнению с предыдущей неделей. В основном снижаются цены на на плодоовощную продукцию, причём, как отмечают в Росстате, по всем отслеживаемым позициям овощей и фруктов. Цены на них снизились на 3,2%, а на некоторые виды — ещё больше. Так, например, репчатый лук подешевел на 7,7%, морковь — на 6,7%, картофель — на 6,2%, томаты — на 5,8%, яблоки — 2,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо вновь не изменились.

Как заявила ИА REGNUM заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова, «дефляция цен, в первую очередь на продовольственные товары — это один из наиболее интересных итогов этого лета». Егорова напомнила, что впервые Росстат зафиксировал дефляцию в конце июля. В последующие недели фиксировалась либо дефляция, либо нулевая инфляция, то есть — отсутствие роста цен.

«Драйвером дефляции можно считать снижение цен на овощи», — отметила Егорова. К числу позитивных новостей она также отнесла снижение темпов роста цен на куриные яйца: «Если еще месяц-два назад они дорожали по процент полтора в неделю, то за прошлую неделю их цена выросла лишь на 0,5%».

«В целом, есть надежда, что и месячные индексы инфляции покажут снижение, как в среднем, так и по многим востребованным и социально значимым товарам», — сказала доцент РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Росстат впервые с 2017 года зафиксировал дефляцию на 0,1%. В первую неделю августа инфляция составила 0% (цены в среднем не выросли), в последующие две недели вновь фиксировалась дефляция: каждую неделю на 0,1%.

В итоге уже августе инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев снизились на 0,3% и достигли минимума с июня 2018 года.