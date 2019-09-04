Владивосток, , 16:05 — REGNUM Производство первичного полиэтилена с вовлечением хлопьев из использованной полиэтиленовой упаковки в действующую технологическую схему планирует наладить «Сибур» на предприятии в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба холдинга.

Инвестиционный проект — часть программы, предусмотренной соглашением с Минприроды России и компанией «Российский экологический оператор», которая специализируется на формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Трехстороннее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума — 2019.

Отмечается, что в случае удачной реализации проекта «Сибур» сможет производить гранулы с содержанием первичного и вторичного полимеров и увеличить суммарные мощности площадки по производству ПЭТ.

«Мы понимаем запрос со стороны рынка и общества на применение вторичных материалов и прорабатываем варианты инвестиций в переработку пластиковой упаковки», — отметил председатель правления холдинга Дмитрий Конов.

В холдинге добавили, что совместные инициативы сторон будут способствовать достижению целевых показателей национального проекта «Экология» в части обеспечения эффективного обращения с отходами производства и потребления на территории России.

Восточный экономический форум — 2019 начал свою работу 4 сентября во Владивостоке на острове Русский. Ожидается, что гостями и участниками мероприятий пятого, юбилейного форума станут более 8 тыс. человек.

Читайте также: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция