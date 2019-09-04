Киев, , 15:55 — REGNUM С 1 сентября 2019 года импортёры фруктов в странах Европейского союза перестали закупать яблоки, груши, а также некоторые овощи с Украины. Об этом сообщается на портале международной информационно-аналитической платформы плодоовощного бизнеса «Истфрут» (EastFruit).

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Отмечается, что причиной тому — вступившая в силу директива ЕС, которая была принята в марте 2019 года и предполагает усиление мер защиты Евросоюза от вредных карантинных организмов. Она распространяется на поставки яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции.

«Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортёров и производителей», — подтвердила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

В настоящее время украинские производители в спешном порядке самостоятельно пытаются решить возникшую проблему. Так, экспортёры тепличных томатов и перца за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей согласно процедурам ЕС.

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