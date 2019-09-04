Владивосток, , 15:57 — REGNUM Представители южнокорейской компании Samsung Heavy Industries совместно с представителями российского судостроительного комплекса «Звезда» подписали контракт на проектирование газовозов для проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данный контракт был подписан в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Известно, что в соответствии с подписанным документом южнокорейская компания станет технологическим партнером данного проекта. Конструкция нового судна позволит самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 м, а также работать в экстремальных условиях (при — 52 °C). Мощность силовой установки газовоза составит 45 МВт.

Также представители двух стран объявили об учреждении совместного предприятия по управлению проектами строительства челночных танкеров.

В настоящее время компании Samsung Heavy Industries принадлежит 60% мирового рынка челночных танкеров.