Киев, , 15:35 — REGNUM Отмена моратория на продажу земли на Украине — это не то же самое, что полноценный запуск рынка земли, заявил в эфире украинского телевидения 4 сентября министр экономики, торговли и сельского хозяйстваТимофей Милованов.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что принять закон можно быстро, а вот запустить рынок земли нужно «правильно», и это потребует некоторого времени.

Чиновник дал понять, что Украина будет ориентироваться на опыт других стран, которые «работали (над земельной реформой) не один год:

«Поэтому Украина имеет пример и знает, какие могут быть ошибки и как их избежать», — заявил Милованов, отметив, что конкретным примером земельной реформы может быть Польша.

Министр также подчеркнул, что запуск рынка земли позволит экономике как минимум получить дополнительный процент роста ВВП.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года подготовить и принять законы, необходимые на продажи украинской земли. Полноценно рынок земли может начать работать в середине следующего года. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что совместно с экспертами Всемирного банка уже просчитано 25 различных сценариев, по которым можно открыть рынок земли, но выбрана будет модель, по которой Украина может получить максимальный экономический рост.