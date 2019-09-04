Улан-Удэ, , 15:24 — REGNUM В Бурятии планируют к 2024 году нарастить количество занятых в малом и среднем бизнесе более чем в полтора раза. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии и ВТБ расширяют совместную поддержку малого и среднего бизнеса Пресс-служба правительства республики Бурятия

По словам главы региона Алексея Цыденова, вклад малого и среднего бизнеса в развитие республики значителен.

«А бизнесу для развития, в первую очередь, нужны средства — длинные деньги и под низкий процент», — отметил он во Владивостоке после подписания соглашения о сотрудничестве с банком ВТБ.

Как отмечается, соглашение предусматривает расширение информационно-консультационного взаимодействия с малым и средним бизнесом в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, число необоснованных проверок предпринимателей Бурятии со стороны контролирующих струткур только растёт. Так, из 22% всех проверок в 2018 году оказались необоснованными.

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