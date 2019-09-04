Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 7%. Об этом 4 сентября заявил президент Нацбанка Коба Гвенатадзе, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, существенное ослабление курса лари значительно повышает инфляционные ожидания, поэтому финансовый регулятор принял решение об ужесточении монетарной политики.

Гвенатадзе заявил, что Национальный банк готов продолжить ужесточение монетарной политики до тех пор, пока не ослабнет давление на обменный курс.

Отметим, по итогам августа уровень годовой инфляции в Грузии составил 4,9%. Индекс потребительских цен в августе составил 0,8%. Продукты питания подорожали на 1,5%.

Читайте также: Инфляция в Казахстане за четыре месяца составила 1,8%