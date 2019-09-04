Киев, , 15:17 — REGNUM В Европейской комиссии впечатлены компетентностью нового украинского министра энергетики Алексея Оржеля, которого ожидают трудные задачи.

Такой вывод можно сделать из заявления вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который провел телефонный разговор с Оржелем, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Имел продуктивную дискуссию с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким блестящим опытом в области энергетики, учитывая задачи, которые у него впереди», — отмечает европейский чиновник.

Ключевыми задачами для украинского министра он назвал анбандлинг (разделение «Нафтогаза Украины» на отдельные независимые компании) и трехсторонние газовые переговоры с Россией о транзите газа.

В ответ Оржель заявил, что украинская делегация, которую возглавит он лично, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце.

Сегодня же глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что на следующей неделе (9−15 сентября) представители Украины, России и Еврокомиссии могут назначить дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

ИА REGNUM напоминает, что 35-летний Алексей Оржель является председателем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, где отвечал за «зеленую» энергетику. На своем первом брифинге министр заявил, что способом преодоления «энергетической бедности» Украины является общий экономический рост страны и увеличение энергоэффективности.