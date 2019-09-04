Обнинск, Калужская область, , 15:50 — REGNUM Аудит подтвердил соответствие системы менеджмента качества Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области требованиям национального стандарта. Оценка была проведена экспертами компании в области сертификации отечественных предприятий авиационной отрасли. Об этом 4 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор по качеству предприятия «Технология» Владимир Корсачёв.

По результатам проверки функционирования действующей системы менеджмента качества, эксперты выявили недочёты, которые были устранены в ходе аудита. Специалисты сертификационного центра отметили высокую динамику развития системы менеджмента качества и вовлечённость сотрудников «Технология» в обеспечение ее эффективной деятельности.

«Результаты проверки свидетельствуют о непрерывной работе по улучшению функционирования системы менеджмента качества. Выстроенная структура даёт нам возможность не просто разрабатывать и выпускать качественную наукоёмкую продукцию, но и максимально эффективно использовать существующие ресурсы», — сказал Владимир Корсачёв.

«Технология» из Обнинска стало вторым предприятием в России, подтвердившим соответствие системы менеджмента качества отечественному стандарту ГОСТ. Этот регламентирующий документ идентичен международному стандарту.