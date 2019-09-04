Москва, , 15:02 — REGNUM По итогам января-июля 2019 года продажи подержанных автомобилей в Москве уменьшились на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом 4 сентября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Существенное падение продаж на вторичном рынке за отчётный период также наблюдалось в Северной Осетии (-7,8%) и Санкт-Петербурге (-7,5%).

Рост же рынка подержанных машин отмечен в Чечне (+13%), Ингушетии (+12,6%) и Алтайском крае (+10,3%).

В общем по России вторичный рынок легковых машин за семь месяцев 2019 года показал незначительное падение в 0,4%. При этом регионы РФ разделились пополам — 42 региона ушли «в минус», а в другой части регионов отмечен рыночный рост.

Напомним, в июле 2019 года продажи новых машин в Москве увеличились по сравнению с прошлым годом на 10% и достигли 19,5 тыс. единиц. Самым популярной моделью среди столичных автолюбителей в июле стал седан Volkswagen Polo.

Читайте также: Составлен рейтинг самых продаваемых седанов в Москве