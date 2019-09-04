Астрахань, , 14:47 — REGNUM Шесть жителей Астраханской области в возрасте от 31 года до 50 лет подозреваются в краже газа. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Директор коммерческой фирмы, старший техник по эксплуатации, менеджер, администратор, диспетчер и мастер организовали незаконные подключения к газопроводу низкого давления: шесть врезок нашли на крышах, цокольных этажах, на чердаках офисных зданий и жилых домов в нескольких районах областного центра. Несколько тысяч кубометров украденного природного газа использовали в пекарнях, на кухнях ресторанов и кафе. Предположительно, ущерб поставщику ресурсов оценивается в 13,5 млн рублей.

Один из подозреваемых заключён под стражу, трое отправлены под домашний арест, двоих отпустили с подписками о невыезде. Следователи не исключают, что число фигурантов дела может увеличиться.