Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве запустят производство медицинских изделий для стомированных пациентов, сообщил 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов», — написал он.

Собянин пояснил, что стома, как правило, является следствием онкологических заболеваний — это «отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно».

Ожидается, что российские аналоги медицинских изделий будут более доступны для приобретения. До конца 2019 года столичные власти проведут конкурс для инвесторов. Город готов предоставить налоговые льготы, земельный участок или помещения.

«Это будет наш третий офсетный контракт: когда город создает условия для производства, а инвестор — товары для госнужд. Два предыдущих контракта заключены в фармацевтике», — рассказал мэр.