Ярославль, , 14:46 — REGNUM В Ярославле у налоговой службы может появится новое здание. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок. Федеральная налоговая служба заказала разработку проекта «административного здания для размещения инспекций ФНС России по г. Ярославлю».

УФНС по Ярославской области If-ns.ru

Масштабы проекта значительны. Общая площадь ориентировочно составит 14 600 квадратных метров. В нем должны размешаться 800 сотрудников. Стоимость строительства должна составить 1 млрд 324 млн рублей.

В проектируемом здании разместятся архивные помещения для временного хранения документации площадью не менее 1000 м2, три операционных зала по 20 окон в каждом зале, конференц — зал, столовая, зал совещаний, кассовый блок и даже медицинский кабинет.

Вероятно, там будет находится и управление, и несколько районных налоговых служб. Здание планируется построить на Тутаевском шоссе в районе поселка Скобыкино. Предполагаемое время начало строительства — 2020 год.

Сейчас налоговые службы в Ярославле находятся в приспособленных зданиях — бывшем заводоуправлении судостроительного завода, бывших Вознесенских казармах. Судя по всему, все налоговые инспекции города переедут в одно здание на Тутаевском шоссе.

Сейчас в Ярославле строится новое здание УМВД России, разрабатывается проект нового здания для областного арбитражного суда. Существовал проект и переезда областного суда в здание на Советской площади, но до его реализации дело пока не дошло.

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