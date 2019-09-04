Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» потребовала от ростовской компании «Евродон-Юг» более 199 млн рублей, следует из данных сайта Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Также требование к компании предъявила Федеральная налоговая служба России по Ростовской области. Сумма превышает 115 млн рублей, передаёт РБК.

Агрохолдинг «Евродон-Юг» был признан банкротом в июле 2019 года.

Напомним, в 8 млрд рублей оценено возрождение обанкротившегося агрохолдинга «Евродон». О возможном перезапуске некогда крупнейшего предприятия юга России ранее заявляли региональные власти. С потенциальными инвесторами ведутся переговоры.