Серьёзное внимание иностранного и отечественного бизнеса к Восточному экономическому форуму, интерес инвесторов, исследователей к региону каждый год приносит плоды. Форум — отличный инструмент для развития территорий и привлечения инвестиций, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Владивосток, , 14:35 — REGNUM Однако, чтобы стать настоящим региональным лидером, Дальний Восток должен быть привлекателен по всем направлениям развития как для населения, так и для предпринимателей, полагает глава ТПП РФ.

По мнению экспертов, зачастую инвесторы не приходят с проектами на Дальний Восток, поскольку в регионе малоквалифицированные кадры, попросту некому работать на создаваемых рабочих местах, потреблять продукцию.

По словам Сергея Катырина, с Дальнего Востока всё так же больше уезжают, чем приезжают, и он продолжает терять постоянное население. Хотя темпы снижения численности населения замедлились, и это можно связать с повышенным вниманием федеральной власти к развитию региона.

«Например, сейчас жители Дальнего Востока могут взять ипотечный кредит под 5 процентов, а в будущем предполагается, что участниками «дальневосточной ипотеки» (под 2 процента) станут участники программы «дальневосточный гектар» и молодые семьи. Необходимо совершенствовать систему образования, расширять сеть дальневосточных вузов. Только вкладываясь в рост человеческого капитала, можно достичь поставленных целей в эпоху инноваций и цифровизации», — считает Сергей Катырин.

Стратегическая задача, которую поставило государство по развитию Дальнего Востока, — обеспечение темпов роста качества жизни выше среднероссийских. Только так Дальний Восток сможет догнать более успешные территории России и станет желанным регионом для людей и бизнеса, уверен глава ТПП РФ.