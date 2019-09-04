Янгон, Мьянма, , 14:36 — REGNUM В Янгоне прошел корейско-мьянманский бизнес-форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

По их словам, в мероприятии, прошедшем в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Yangon, приняли участие 500 человек, включая представителей правительства и бизнесменов.

Известно, что с южнокорейской стороны присутствовали представители 93 компаний, включая Samsung Electronics, SK, LG International, Hyundai Motor, POSCO International и Korean Air.

Также в рамках бизнес-форума прошла церемония закладки фундамента совместного промышленного комплекса площадью 2,25 млн кв. м, который поспособствует выходу южнокорейских компаний на местный рынок. Его строительство планируется завершить в 2024 году.