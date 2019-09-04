Москва, , 14:30 — REGNUM Членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо продолжать работать над снятием барьеров между странами, заявил 4 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

«Целый ряд интеграционных проектов у нас остается на повестке дня. Имею в виду по совершенствованию нормативной базы и по снятию барьеров», — сказал Медведев.

По словам российского премьер-министра, соответствующие вопросы поднимаются главами правительств стран — участниц ЕАЭС, поскольку барьеров по-прежнему остается много. Медведев также отметил эффективность регулярных встреч глав правительств стран ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета назвал приоритеты в работе Евразийского межправительственного совета и деятельности ЕАЭС в целом. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

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