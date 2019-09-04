Вильнюс, , 14:30 — REGNUM Структура роста ВВП Литвы таит в себе скрытую угрозу, а население рискует оказаться в том же положении, в котором оказалось в период экономического кризиса 2008−2009 годов, последствия которого преодолены только в этом, 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 сентября.

Такой вывод можно сделать из анализа литовского экономиста, эксперта компании SME Finance Александра Изгородина. По его мнению, экономика Литвы переживает «золотой век», ВВП уверенно растёт и за полгода увеличился на 3,9%. Однако 60% всего ВВП сгенерировало внутреннее потребление. Об этом свидетельствует и рост оборота торговых сетей, который за первый и второй квартал увеличился на 7,1% и 6,8% соответственно. Литва по этому показателю в ЕС уступает только Словении.

При этом по данным департамента статистики, экономический оптимизм жителей сравнялся с уровнем сентября 2007 года, когда он был на рекордной высоте перед экономическим кризисом. Всё это вместе, а также низкая безработица, высокая занятость населения и быстро растущая зарплата привела к высоким тратам жителей, которые в большинстве своём, что также показывает статистика, не склонны экономить и откладывать средства на трудные времена, считает эксперт. По его мнению, это в итоге может больно ударить по населению.