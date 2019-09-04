Владивосток, , 14:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что цены на авиабилеты растут быстрее инфляции. Такое замечание глава государства сделал перед выступлением на заседании Госсовета во Владивостоке.

Рост составил 7% — больше инфляции, критически отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова отметила, что за первое полугодие авиабилеты выросли в цене на 7%, главным образом, из-за стоимости топлива. Ранее перевозчики предупредили, что билеты подорожают на 9−10% относительно прошлого года.

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