Конфликт в торговой сфере, который разразился между Южной Кореей и Японией, может означать нечто большее, чем популярные в последнее время торговые войны. Почему США не могут призвать к порядку двух своих сателлитов, важных для Вашингтона в построении антикитайской стратегии, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Токио, , 00:28 — REGNUM Жесткая система подчинения, построенная США в Азиатско-Тихоокеанском регионе по отношению к своим сателлитам, держала все потенциальные конфликты под спудом, не давая им разгореться. В том числе, и претензиям Южной Кореи, которая продолжала считать Японию обязанной компенсировать ущерб, нанесенный в ходе оккупации во время Второй мировой войны.

Уплаченные Токио в 1965 году 800 млн долларов Сеул не считает достаточными, а размер достойной компенсации, по мнению разных корейских источников, составляет от 10 млрд до 140 млрд долларов. В свою очередь Токио, сделав ставку на развитие сферы услуг, оказалось в состоянии торгового перекоса в отношениях с Южной Кореей, «обнаружив», что промышленная мощь Южной Кореи выглядит непозволительно конкурентоспособной.

Здесь же оказалась и исключительно привлекательная для давления болевая точка Сеула в виде электронной промышленности, материалы для которой поставляются из Японии. Таким образом, усложнив для южнокорейской электронной промышленности получение необходимых материалов для производства компьютерной элементной базы, Токио, казалось бы, применил достаточно жесткие меры для погашения конфликта. Но тем не менее, он не угас — а продолжает разгораться. Вашингтон же не может встать на сторону ни того, ни другого из спорящих, всего лишь выражая озабоченность, сожаление и разочарование. Такая позиция США понятна, ведь, постепенно утрачивая влияние на процессы, идущие в АТР, Вашингтон боится потерять любого из союзников.

Читайте статью Александра Запольскиса «Как корейский токарный станок пошел войной против японского печатного».