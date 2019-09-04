Бишкек, , 14:16 — REGNUM Расходы республиканского бюджета Киргизии на выплату зарплат работникам бюджетных организаций в августе 2019 года превысили 1 млрд 876,3 млн сомов (1 млрд 797 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В то же время затраты на выплату пособий по социальной помощи населению составили около 832,7 млн сомов (свыше 797 млн рублей) и пособий по соцобеспечению — около 4 млн сомов (3,8 млн рублей).

Также на обслуживание госдолга направлено около 1 млрд 549,6 млн сомов (1 млрд 484 млн рублей), на использование товаров и услуг — около 687 млн сомов (658 млн рублей), на приобретение товаров и услуг — более 104,7 млн сомов (свыше 100 млн рублей), на оплату коммунальных услуг — более 72,8 млн сомов (около 70 млн рублей),.

Общая же сумма денег, выделенных из республиканского бюджета на расходы по ведомственной классификации в августе составили около 10 млрд 892,3 млн сомов (более 10 млрд 434 млн рублей).