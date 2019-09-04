Киев, , 14:16 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вновь побывали на предприятии «ArcelorMittal Кривой Рог» (крупнейший металлургический завод Украины), с целью осмотреть объекты коксохимического производства.

Об этом сообщила сегодня, 4 сентября, пресс-служба предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении уточняется, что на предприятие были допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что представители СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины («Экоцид»).

Отдельно в «ArcelorMittal Кривой Рог» подчеркнули, что сотрудники СБУ отказались допускать специалистов предприятия к участию в осмотре, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия.

Визитом спецслужбы проблемы металлургического завода не исчерпываются. Сегодня же офис крупных налогоплательщиков объявил о завершении начатого в мае этого года аудита «ArcelorMittal Кривой Рог», по итогам которого сумма претензий к предприятию составляет 9 млрд грн.

Глава офиса Евгений Бамбизов заявил журналистам, что основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю и работы с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных. Чиновник подчеркнул, что его ведомство готово передать эти материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

«СБУ выступает на страже украинского госбюджета», — иронизирует в своем комментарии экономист Сергей Фурса, напоминая, что в последние дни многие начали переживать, что в связи с резким ростом экономики Украина может выплатить много денег держателям своих долговых бумаг.

«Что делать, чтобы не было выплат? Правильно, стратеги СБУ решили, что нельзя допустить экономического роста. Откуда берется рост? Из инвестиций. СБУ знает. Что надо сделать тогда, чтобы не переплачивать международным спекулянтам? Остановить инвестиции. Просто, как дважды два. И СБУ принялись реализовать стратегию. А то тут правительство замыслило реформы делать, с этими деятелями проблем не оберешься», — комментирует экономист.

По его мнению, в итоге этого скандала инвесторы получат сигнал, что на Украине их не ждут, и что ничего тут не изменилось, несмотря на смену власти.

ИА REGNUM отмечает, что особую пикантность ситуации придает тот факт, что «ArcelorMittal Кривой Рог» работает в родном городе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и нынешнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который является другом детства главы государства.

В офисе президента и правительства скандал вокруг металлургического предприятия пока не комментировали.