Челябинск, , 14:15 — REGNUM На улицах Челябинска начали тестировать трёхвагонный низкопольный трамвай. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Трамвай произвёл Усть-Катавский вагоностроительноый завод. Несколько месяцев его будут обкатывать на всех трамвайных маршрутах.

Уже после обкатки и заключения специалистов может быть доработана транспортная инфраструктура. А затем будет принято решение о покупке трамваев УКВЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года работники УКВЗ пожаловались на низкие зарплаты. Руководство предприятия со своей стороны заявило о низкой загрузке производства.

После этого губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил, что в Челябинск, Магнитогорск и Златоуст будут закуплены трамваи, Речь шла о 135 единицах такой техники.

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