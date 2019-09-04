Казань, , 14:15 — REGNUM В Татарии планируется реализовать пилотный проект по диагностике тепловых сетей посредством роботов. Об этом стало известно на Татарстанском нефтегазохимическом форуме — 2019, сообщили ИА REGNUM в минпромторге республики.

Эта технология уже нашла успешное применение среди нефтяников, однако теперь планируется ее использовать и на теплосетях. Разработка помогает выявлять дефектные участки, позволяя своевременно планировать ремонтные работы и, соответственно, снижать затраты на эти мероприятия. Технология особенно актуально в связи с высокой степенью износа теплосетей в республике.

Опыт проекта в случае успешной реализации в Татарии будет тиражирован в других регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года мистрой республики сообщал, что износ теплосетей варьируется в диапазоне от 50% до 60%. Самая сложная ситуация наблюдалась в Зеленодольске и Бугульме. При этом ежегодно замене подвергаются не более 5% сетей — около 250 км теплосетей.