Москва, 4 сентября 2019, 14:06 — REGNUM «Главкосмос» (входит в российскую корпорацию «Роскосмос») и компания из Германии Exolaunch подписали контракт на запуск малых спутников на ракете-носителе «Союз-2», сообщает 4 сентября пресс-служба российской компании.
«(Компании) подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на РН «Союз-2» в период начиная с 2020 года», — говорится в сообщении.
По словам главы «Главкосмоса» Дмитрия Лоскутова, компания рада «предоставить регулярные пусковые возможности на «Союзе-2» для иностранных заказчиков».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское предприятие «Главкосмос» предоставило Индийской организации космических исследований услуги по обучению и отбору четырех индийских космонавтов. Они прошли обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Читайте также: Россия поможет Индии в реализации новой космической миссии