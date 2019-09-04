Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве регионального навигационно-информационного центра, созданного в 2012 году для внедрения системы ГЛОНАСС и ставшего банкротом в 2018 году, хотят привлечь к субсидиарной ответственности учредителей и директора. Размер ответственности пока не определён, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что конкурсный управляющий акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Чувашской Республике» (РНИЦ Чувашии) направил в Арбитражный суд Чувашии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: директора Евгения Горбунова, учредителей должника — общества «Транспортные системы», «Навигационно-информационные системы», министерство имущественных и земельных отношений Чувашии.

«Размер субсидиарной ответственности будет определен позднее», — говорится в сообщении.

Отметим, что РНИЦ Чувашии было признано банкротом решением Арбитражного суда республики от 13 апреля 2018 года. В 2017 году республика, в собственности которой находится более 77% акций, пыталась продать их за 24 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «РНИЦ по Чувашской Республике» было зарегистрировано в 2012 году в Чебоксарах, уставный капитал составляет 13 000 000 рублей. Участниками являются: Чувашия в лице минимущества республики (77,09% от уставного капитала), ОАО «Навигационно-информационные системы» (15,42%), ООО «Транспортные системы» (7,49%). Основной вид деятельности — «деятельность по предоставлению услуг телефонной связи».

Региональные власти заявляли, что РНИЦ создано «в целях развития информационно-навигационной системы республики и внедрения системы ГЛОНАСС».