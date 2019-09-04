Ярославль, 4 сентября 2019, 13:56 — REGNUM В Ярославле подрядчик не успел нанести на улицы дорожную разметку в срок по контракту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сумма контракта на разметку была увеличена почти в три раза — до 46,5 млн рублей. Власти объяснили это тем, что на ряде улиц разметка будет наносится не краской, а пластиком. Контракт с подмосковным ООО «Транспортная компания Восток Запад Транзит» был заключен еще в мае. Работы должны были быть завершены до 2 сентября.
Однако 4 сентября разметка по-прежнему отсутствовала даже на ряде площадей. Например, нет ее на Красной площади, через которую проходят основные городские маршруты. Не нанесена разметка на площади Подвойского перед Московским вокзалом.
«Нам помешала непогода, дожди. Я понимаю, что это наши проблемы… В некоторых местах хотели изменить организацию дорожного движения. Остались такие мелочи, о которых нечего и говорить. В ближайшее время все завершим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM инженер компании-подрядчика «Транспортная компания Восток Запад Транзит» Павел Веренчук.
Стоит отметить, что ранее работы по нанесению разметки в Ярославле обычно проходили в мае, чтобы летом водители могли безопасно передвигаться по улицам. Отсутствие разметки в городе заметила инспекция ОНФ минувшим летом. Пользователи соцсетей публиковали фотографии разметки, нанесенной на ямы. В целом жители города отмечают, что работы шли весьма медленно, на ряде основных магистралей разметка появилась только во второй половине лета.
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