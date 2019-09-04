Челябинск, , 13:55 — REGNUM Новые 17 автобусов марок «МАЗ» и «ЛИАЗ» уже поступили в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба областного губернатора.

Эти автобусы работают на газомоторном топливе. Их бросят на самые востребованные у горожан маршруты — четвёртый, 34-й, 64-й и 81-й. Салоны оснащены роутерами с раздачей wi-fi, местами для маломобильных граждан, а также usb-портами для подзарядки мобильных устройств.

Транспорт поступил в рамках нацпроекта «Экология». Оплатил областной бюджет. Всего город получит по нацпроекту 66 автобусов. Остальные прибудут к ноябрю.