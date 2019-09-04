Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM Работы по подготовке инфраструктуры к отопительному сезону 2019/2020 годов находятся на завершающем этапе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, все работы завершатся к 15 сентября. На данном этапе электросети подготовлены на 99%, водопровод — на 96%, а отопительные сети и котельные на 95%.

Отметим, что на подготовку к отопительному сезону, муниципалитетам и городским округам из региональной казны было выделено 2,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о том, что запуск отопительного сезона в областном центре может стартовать 15 сентября.

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