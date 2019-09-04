Душанбе, , 13:51 — REGNUM Соглашение о финансировании проекта «Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области» подписали региональный директор Исламского банка развития (ИБР) в странах Туркестана Хишам Маруф и министр финансов республики Файзиддин Каххорзода, сообщает 4 сентября агентство Asia-Plus.

На реализацию двух социальных проектов в Хатлонской области Таджикистана ИБР планирует направить $80,3 млн, в том числе $53,5 млн — на улучшение управления водными ресурсами и $26,87 млн — на проект «Улучшение здоровья матери, новорожденных и детей».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов заявил, что ИБР планирует предоставить республике $380 тыс. на подготовку документов по проекту «Мясной халяль-парк».

Читайте также: Исламский банк развития даст Киргизии $380 тысяч на «Мясной халяль-парк»