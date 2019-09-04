Лондон, 4 сентября 2019, 15:47 — REGNUM Глава авиакомпании Emirates Тим Кларк на брифинге в Лондоне «бросил вызов» компаниям Rolls-Royce и GE. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает агентство Reuters.
Он заявил, что авиакомпания не будет принимать новые авиалайнеры Airbus и Boeing с двигателями Rolls-Royce и GE, если не будут соблюдены «минимальные эксплуатационные стандарты» и не будет «повышена надежность эксплуатации их продукции».
По его словам, авиакомпания будет принимать самолеты только тогда, когда они будут «действительно готовы».
Напомним, что по состоянию на январь 2019 года в парке авиакомпании находились 108 самолетов Airbus А 380 и 163 самолета Boeing 777.