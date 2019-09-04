Лондон, , 15:47 — REGNUM Глава авиакомпании Emirates Тим Кларк на брифинге в Лондоне «бросил вызов» компаниям Rolls-Royce и GE. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает агентство Reuters.

Он заявил, что авиакомпания не будет принимать новые авиалайнеры Airbus и Boeing с двигателями Rolls-Royce и GE, если не будут соблюдены «минимальные эксплуатационные стандарты» и не будет «повышена надежность эксплуатации их продукции».

По его словам, авиакомпания будет принимать самолеты только тогда, когда они будут «действительно готовы».

Напомним, что по состоянию на январь 2019 года в парке авиакомпании находились 108 самолетов Airbus А 380 и 163 самолета Boeing 777.