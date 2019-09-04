Киев, 4 сентября 2019, 13:52 — REGNUM Предложение «Нафтогаза» о покупке газа по предоплате может быть крайне невыгодным для населения Украины, заявил экономист Виктор Скаршевский 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, цены на газ в Европе, к которым привязаны и украинские тарифы, снизились до 10-летних минимумов, а к зиме могут упасть ещё на 15−20%. Таким образом, если украинские потребители купят газ на зиму по нынешним ценам, а к зиме цены ещё сильнее упадут, то жители Украины не сэкономят, а наоборот, переплатят за газ:
Скаршевский отметил, что граждан Украины не должны втягивать в «биржевые игры», а для этого нужно пересмотреть подход к тарифообразованию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Нафтогаз» предложила жителям Украины купить газ на зиму по летней цене. Таким образом, потребители смогут сэкономить, если зимой цены на газ поднимутся.
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