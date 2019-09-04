Ташкент, , 13:26 — REGNUM По итогам августа 2019 года уровень инфляции в Узбекистане составил 2,9%, сообщили в государственном комитете по статистике республики.

По итогам января-августа 2019 года уровень инфляции составил 8,2%. В годовом выражении этот показатель составил 16,5%. В августе стоимость продовольственных товаров выросла на 2,3%, непродовольственных — на 2,1%, услуги — подорожали на 5,6%.

За месяц огурцы подорожали на 27,6%, капуста — на 16,9%, чеснок — на 15,1%, мясо птицы и рыбы — на 6,3%, яйца — на 3,5%, безалкогольные напитки — на 3,1%. Томаты подешевели на 12,7%, арбузы — на 10,7%, лук — на 9,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июля 2019 года продовольственные товары в Узбекистане в годовом выражении подорожали на 17,4%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 12,7%.

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