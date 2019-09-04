Сеул, , 13:29 — REGNUM Представители министерства финансов Южной Кореи представили пакет мер по укреплению экономической жизнеспособности на второе полугодие. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов страны Хон Нам Ки.

По его словам, дополнительные меры также будут приняты с целью оживления местной экономики, расширения инвестиций в госучреждения, рост показателей потребительских настроений, а также в повышение жизнеспособности экспорта.

Известно, что данные меры будут приняты в связи замедлением темпов роста мировой экономики, а также экономическим давлением со стороны Японии.

Кроме того, в Южной Корее планируется изменить план управления четырнадцатью фондами в сфере страхования занятости, поддержки малого и среднего бизнеса и других сфер.