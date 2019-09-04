Вильнюс, , 13:25 — REGNUM С 1 января 2020 года в Литве вступят новые правила торговли алкогольными напитками, которые существенно ограничат продажу спиртного в общепитах, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 сентября.

Будет запрещена торговля на уличных террасах, если они находятся на расстоянии дальше 40 метров от самого общепита, запрещается торговля спиртным на пляжах, упраздняются сезонные лицензии на торговлю алкоголем в кафе, барах и ресторанах.

Нововведения вызвали протест у литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса и у литовской ассоциации самоуправлений, представители которых уже попросили центральные власти пересмотреть нововведения. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уже привёл статистику, что большая часть утонувших этим летом граждан были в алкогольном опьянении.

Напомним, литовские власти уже три года проводят политику снижения доступности алкоголя. Возрастной ценз был повышен до 21 года, время продажи алкоголя сократилось до 20.00 по будним дням и субботам и до 15.00 по воскресеньям. Был введён запрет на скидки и акции алкогольной продукции, полностью запрещены любые виды рекламы спиртного.