Палермо, Италия, , 13:24 — REGNUM В южных регионах Италии регистрируется самый высокий в ЕС уровень безработицы среди дипломированных специалистов, передает Il Sole 24 Ore в среду, 4 сентября, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.

В провинциях Калабрия и Сицилия лишь 29−30% специалистов смогли найти работу в первые три года после получения диплома.

При этом в северных регионах Италии наблюдается совсем иная ситуация — в Турине, Милане, Венеции тот же показатель превышает 75%.