Ульяновск, , 13:10 — REGNUM В Арбитражном суде Ульяновской области зарегистрирован иск налоговой службы о признании банкротом компании «Агросила-73», основной вид деятельности которой — производство кормов для животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Заявление в суд поступило от УФНС по региону и зарегистрировано 3 сентября. Ответчиком выступает общество «Агросила-73». Налоговая служба заявила о долге в размере 9 772 442,54 рубля, подав иск о признании должника банкротом.

Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агросила-73» зарегистрирована в 2017 году в Ульяновске с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем является Султанмагомед Джамалдинов, генеральный директор — Александр Улюкин. Основной вид деятельности — производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах.

Данное общество, в свою очередь, является одним из учредителей ООО «Маслозавод «Якушка» (доля — 90%), второй участник — Александр Улюкин (доля 10%).