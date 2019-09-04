Барнаул, , 13:09 — REGNUM Несмотря на засушливое лето, алтайским аграриям удалось получить более качественный урожай пшеницы. Как сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на директора алтайского филиала «Центра оценки качества зерна Марию Шостак, по итогам проверки одной трети полученного в крае зерна выяснилось, что значительная его часть отличается высокой клейковиной.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Причём, впервые за 10 лет в крае выращена ценная пшеница II класса.

«Эта пшеница выращена в Михайловском районе. Она замечательного качества. Количество клейковины у нее 33%, белок — 16%, и стекловидность наконец-то достигла 60%», — отметила эксперт.

Напомним, уборочная кампания в Алтайском крае находится в самом разгаре. К 20 августа 2019 года аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая.

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