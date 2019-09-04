Кампала, , 13:15 — REGNUM Всемирная продовольственная программа (ВПП) во второй раз в этом году приостановила поставки крупы в Уганду. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Это произошло после того, как в прошлый четверг, 29 августа, 33 человека были помещены в медицинский центр в лагере для беженцев Палабек в округе Ламво после употребления питательной каши из муки Super Cereal.

В заявлении, опубликованном ВПП 30 августа, говорится, что Международное агентство приняло решение о приостановке раздачи продовольствия, чтобы провести расследование причины пищевых отравлений.

«С немедленным вступлением в силу ВПП приостанавливает распространение Super Cereal (CSB +) во всех программах питания в Уганде», — говорится в заявлении.

«Это решение было принято из предосторожности, так как случай возможного загрязнения или отравления пищи расследуется в лагере Палабек. Правительство и ВПП тесно сотрудничают, чтобы определить, существует ли связь между употреблением Super Cereal и заболеваниями людей. Приостановление будет действовать до дальнейшего уведомления ВПП», — говорится в заявлении, подписанном Райаном Андерсоном, заместителем директора ВПП по Уганде.

Агентство изъяло более 21 000 тонн продукта в ожидании результатов тестов на безопасность. Доктор Чарльз Акиа Ойо, директор по здравоохранению округа Ламво, подтвердил, что в четверг 33 человека были приняты в больницу после употребления каши из муки.

«Мы приняли 33 человека из лагеря Палабек, их выписали в пятницу (30 августа), они идут на поправку», — сказал он.

Ойо сказал, что у госпитализированных была рвота, и они жаловались на расстройство желудка.

«Ситуация спокойная, и поводов для тревоги нет, потому что с субботы (31 августа) мы не зафиксировали никаких новых случаев», — сказал он.

Джон Комакек Огвок, председатель округа Ламво, призвал правительство и ВПП расследовать первопричину проблемы.

Уже более 50 лет продовольственное агентство ООН поставляет продовольствие в субрегион Карамоджа, подверженный голоду.