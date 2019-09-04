Нижний Новгород, , 13:09 — REGNUM В конце 2019 года Нижегородская область планирует запустить в эксплуатацию новое предприятие биохимического холдинга «Оргхим» по производству неканцерогенных технологических масел-наполнителей в городе Джохор-Бару (Малайзия). По словам губернатора Глеба Никитина, который принимает участие в Восточном экономическом форуме, предприятия региона намерены активнее выходить на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Наши традиционные партнеры — Китай, Корея и Япония, но все больше внимания планируется уделять таким странам как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины», — уточнил глава области.

По его словам, внешнеторговый оборот со странами АТР вырос в 2018 году на 56,3% — до $1,4 млрд. Доля АТР в общей структуре внешней торговли региона составил 16%, и у этого показателя есть серьезные перспективы роста. Предприятия области заинтересованы в увеличении поставок автомобильной техники, а также металлургической, деревообрабатывающей и пищевой продукции.

Напомним, БХХ «Оргхим» является единственным в России производителем безопасных нефтехимических масел-пластификаторов для различных типов автомобильных шин и каучуков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I полугодия 2019 года, внешнеторговый оборот Нижегородской области составил $3,851 млрд. В структуре экспорта основную часть составляют минеральные продукты, импортируются в основном машины и оборудование. При экспорте крупнейшими партнерами являются Украина, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай. При импорте — Германия, Китай, Чехия, Франция, Италия.