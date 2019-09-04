Вашингтон, , 13:44 — REGNUM На слушаниях в Конгрессе США предложено приравнять майнеров к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), сообщает 4 сентября РБК.

Вице-президент по развитию продуктов и услуг консалтинговой фирмы Financial Integrity Network Дэвид Мюррей, выступая в Конгрессе США, предложил оформить новый тип финансовых учреждений, который он назвал «валидаторы транзакций виртуальных валют». Таким образом он стремится приравнять майнеров к VASP, объясняя свою позицию тем, что в торговле людьми используют криптовалюты.

Таким образом, добытчики цифровых монет смогут получить более жёсткий контроль операций с криптовалютой, а их действия будут регулироваться в соответствии с Законом о банковской тайне.

Крайне негативную реакцию это предложение вызвало у Питера Ван Валкенбурга, директора компании Coin Center, известной лоббированием интересов криптовалютной индустрии. Он высказал опасения относительно судьбы целой отрасли технологий. Кроме того, по словам Валкенбурга, идея Дэвида Мюррея полностью разрушает концепцию открытых блокчейн-сетей.