Москва, , 13:00 — REGNUM В тандеме с аналогами курс российской валюты укрепляется 4 сентября после вчерашнего падения к новым минимумам февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Пара доллар/рубль корректируется на четверть процента, тестируя зону 66,50 руб., Если котировки смогут закрепиться под этой отметкой, краткосрочные технические перспективы российской валюты немного улучшатся.

«По большей части текущее восстановление рубля обусловлено охлаждением спроса на доллар. Это подтверждает рост многих других валют против «американца», который сдает позиции после «голубиных» заявлений представителей ФРС, ратующих за более агрессивное смягчение политики. В качестве главных аргументов чиновники приводят инверсию кривой доходности трежерис и далеко идущие последствия торговой войны с Китаем», — пояснил эксперт .

Между тем нефть оказывает «россиянину» лишь символическую поддержку. Несмотря на отскок от трехнедельных минимумов, достигнутых 3 сентября, Brent испытывает трудности с развитием восходящего импульса после угроз Трампа о «гораздо более жестких» условиях сделки с Пекином после его переизбрания в 2020 году.

«В краткосрочной перспективе доллар/рубль, вероятно, продолжит осциллировать в диапазоне 66−67 руб. В случае появления новых «мягких» комментариев со стороны представителей Федрезерва котировки будут тяготеть к нижней границе этого канала», — полагает Николаев.

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