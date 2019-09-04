Салехард, 4 сентября 2019, 13:01 — REGNUM У Ямало-Ненецкого округа отсутствуют кредиты. Однако на 1 сентября 2019 года есть государственный долг размером 16, 624 млрд рублей, сообщает официальный сайт правительства ЯНАО.
Госдолг Ямала образовался из двух статей. Первая — это государственные ценные бумаги ЯНАО, которые пользуются популярностью и имеют максимальный уровень кредитоспособности AAA (RU). Облигационный займ составляет 12, 968 млрд рублей.
Вторая долговая статья — это государственные гарантии ЯНАО для третьих лиц на сумму 3,656 млрд рублей. Отметим, что данный вид долга носит вероятностный характер, если третье лицо не исполнит долговое обязательство перед кредитором.