Байкальск, Иркутская область, , 12:55 — REGNUM В Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения летом 2019 года, основное внимание исполнительной власти приковано сейчас к Тулуну, а про Байкальск забыли, город остался один на один со случившейся бедой, заявил иркутский спикер Сергей Сокол. Его слова цитирует сегодня, 4 сентября, официальный сайт иркутских законодателей.

По оценке главы Байкальска Василия Темгеневского, в городе разрушены участки тепловых и канализационных сетей, повреждены жилые дома, общежития и другая инфраструктура, а ущерб оценивается примерно в 2,5 млрд рублей. Из его слов также следует, что город так и не смог рассчитаться с обязательствами по произведенным аварийно-спасательным и восстановительным работам.

Исходя из сложившейся ситуации, иркутские парламентарии указали иркутскому губернатору Сергею Левченко на необходимость незамедлительного внесения изменений в бюджет.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова «Мы констатируем факт, что те муниципальные образования, которые пострадали во вторую волну паводков, сегодня вообще не обеспечены финансами из областного бюджета на ликвидацию последствий наводнения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, в результате которого более 45 тысяч жителей Иркутской области признаны пострадавшими, началось с 26 июня 2019 года. Затягивание с расчётами за проделанную работу стало предметом жёсткой критики со стороны российского президента Владимира Путина, побывавшего в Тулуне 2 сентября 2019 года.

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