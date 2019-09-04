Байкальск, Иркутская область, 4 сентября 2019, 12:55 — REGNUM В Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения летом 2019 года, основное внимание исполнительной власти приковано сейчас к Тулуну, а про Байкальск забыли, город остался один на один со случившейся бедой, заявил иркутский спикер Сергей Сокол. Его слова цитирует сегодня, 4 сентября, официальный сайт иркутских законодателей.
По оценке главы Байкальска Василия Темгеневского, в городе разрушены участки тепловых и канализационных сетей, повреждены жилые дома, общежития и другая инфраструктура, а ущерб оценивается примерно в 2,5 млрд рублей. Из его слов также следует, что город так и не смог рассчитаться с обязательствами по произведенным аварийно-спасательным и восстановительным работам.
Исходя из сложившейся ситуации, иркутские парламентарии указали иркутскому губернатору Сергею Левченко на необходимость незамедлительного внесения изменений в бюджет.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, в результате которого более 45 тысяч жителей Иркутской области признаны пострадавшими, началось с 26 июня 2019 года. Затягивание с расчётами за проделанную работу стало предметом жёсткой критики со стороны российского президента Владимира Путина, побывавшего в Тулуне 2 сентября 2019 года.
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