Киев, , 12:52 — REGNUM На Украине анонсированная приватизация государственных предприятий приведет к получению разовой прибыли в госбюджет, а не к привлечению инвестиций. Об этом 4 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«Приватизация — это не инвестиции, приватизация — это разовая выплата. Сам тезис о том, что государство — неэффективный собственник, это называется плевать против ветра. Вы же теперь государство, и Гончарук, и Зеленский. Вы же представители исполнительной власти», — сказал Землянский.

Он призвал правительство привлечь инвестиции в госпредприятия.

«Логика была бы следующей: у нас есть ряд государственных предприятий, в которые мы готовы притащить инвестиции или вложить деньги из госбюджета, чтобы запустить эти предприятия, а потом привлечь туда иностранного инвестора. Продажа по остаточной стоимости — разовое привлечение денег», — добавил Землянский.

При этом эксперт поддержал идею Зеленского легализовать казино. «Я бы его легализовал, это доход в бюджет. У нас же нелегальных лотерей по Киеву, в каждом подъезде», — рассказал Землянский.

Кроме того, он поддержал желание президента Украины ввести рынок сельскохозяйственных земель.

«Меня не пугает открытие рынка земли. Вопрос стоит в контроле за исполнением. Во-вторых, а вы уверены, что её купят… Напомню, у нас ГТС продают с 2014 года», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Зеленский поручил правительству до 1 декабря 2019 года начать подготовку к приватизации крупных госкомпаний. При этом он обязал правительство провести первый приватизационный конкурс не позже 1 апреля 2020 года и до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Также Зеленский поручил до 1 октября принять законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.