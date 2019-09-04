Киев, 4 сентября 2019, 12:52 — REGNUM На Украине анонсированная приватизация государственных предприятий приведет к получению разовой прибыли в госбюджет, а не к привлечению инвестиций. Об этом 4 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.
Он призвал правительство привлечь инвестиции в госпредприятия.
При этом эксперт поддержал идею Зеленского легализовать казино. «Я бы его легализовал, это доход в бюджет. У нас же нелегальных лотерей по Киеву, в каждом подъезде», — рассказал Землянский.
Кроме того, он поддержал желание президента Украины ввести рынок сельскохозяйственных земель.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Зеленский поручил правительству до 1 декабря 2019 года начать подготовку к приватизации крупных госкомпаний. При этом он обязал правительство провести первый приватизационный конкурс не позже 1 апреля 2020 года и до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Также Зеленский поручил до 1 октября принять законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.