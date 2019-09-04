Нижний Новгород, , 12:49 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2019 года Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет 4,574 млрд рублей. По объему перечислений структура является лидирующей среди всех таможен фактического контроля Приволжского таможенного управления, говорится в сообщении ведомства, посвященном 30-летию Нижегородской таможни.

По итогам I полугодия 2019 года, внешнеторговый оборот Нижегородской области составил $3,851 млрд, что составляет долю в 15,3% в структуре внешней торговли Приволжского федерального округа.

В структуре экспорта 43,6% составили минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства — 19,7%; продукция химической промышленности, каучук — 14,4%; металлы и изделия из них — 8,7%.

В импорте товаров 45% занимают машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности, каучук — 27,8%; продовольственные товары и сырье — 8,5%; металлы и изделия из них — 8,2%.

Нижегородская область ведет взаимную торговлю со 128 странами. Экспорт товаров осуществляется в 118 государств, импортируется продукция 97 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года в Нижнем Новгороде состоялось открытие Приволжской электронной таможни. По мнению губернатора Глеба Никитина, электронный документооборот поможет снизить административные барьеры и уровень коррупционных рисков, а также будет способствовать росту внешнеторгового оборота.