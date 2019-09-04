Владивосток, , 12:55 — REGNUM Стоимость процедуры банкротства физических лиц, которая сегодня доходит до 200 тыс. рублей, может быть снижена в 20 раз. Соответствующие поправки готовит Минэкономразвития РФ, рассказал глава ведомства Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что для большинства должников 200 тыс. рублей — неподъемная сумма, кроме того, сама процедура весьма сложна. Банкротство нужно упростить, стоимость процедуры снизить до 10 тыс. рублей, чтобы люди, попавшие в трудную ситуацию, могли её пройти.

«Здесь моя позиция очень четкая: банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают», — сказал Орешкин РИА Новости, указав на негативные последствия банкротства и для банка, и для его клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, Орешкин полагает, что банки отчасти виновны в закредитованности российских граждан, так как подтакивают их к совершению займов.

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