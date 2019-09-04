Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM Вместо 13 транспортных компаний Ростову-на-Дону необходим единый оператор. Руководитель городского департамента транспорта Христофор Ермашов назвал это «объективной реальностью, которую необходимо реализовать».

Единый оператор поможет решить острый дефицит водителей, ввести льготы на маршруты при пересадке, синхронизировать маршруты различных видов транспорта.

«С единым оператором проблемы можно решать системно, подходить к ним тактически и стратегически в свете организации транспортного обслуживания социально-значимых маршрутов», — сказал чиновник в интервью порталу donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что Христофор Ермашов ранее возглавлял компанию «Агентство развития платежных систем», занимающуюся внедрением безналичной системы оплаты в Ростове-на-Дону. Он сменил Сергея Саенко, покинувшего пост в связи с последствиями «транспортной революции».