Сеул, , 12:46 — REGNUM В августе 2019 года экспорт нефтехимической продукции из Южной Кореи составил 4,3 трлн вон (~$3,53 млрд), что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, экспорт нефтехимической продукции продолжает сокращаться на протяжении девяти месяцев подряд с декабря 2018 года.

Как отмечают специалисты, сокращение экспорта связано с падением цен на нефть, затяжным торговым конфликтом между США и Китаем, а также с протестами в Гонконге.

Представители отрасли опасаются, что экспорт нефтехимической продукции может сократиться, так как США продолжает вводить тарифы на товары из Китая.

Ранее правительство США объявило, что с 1 сентября повысит пошлины на товары из Китая на 15%